Miranda Gurrola y su inolvidable celebración de quince años

Llena de alegría, radiante y con una gran simpatía, Miranda Jatziry Gurrola Rivera celebró sus XV años rodeada del cariño de su familia y amistades más cercanas.

De la mano de sus padres Luis Alberto Gurrola Valenzuela y Jennifer Rivera Cazares, la bella quinceañera recorrieron la pista de baile ante sus invitados en una conmovedora presentación en sociedad donde Miranda bailó su primer vals y realizó el tradicional brindis ante el aplauso de los asistentes.

Estuvieron compartiendo la felicidad su hermano, Diego Ismael Gurrola Rivera, así como su querida abuelita, Laura Elena Cazares Rivas. De igual manera, se hicieron presentes sus hermanas Laura Verónica Galarza Rivera, María Guadalupe Rivera Cazares y Belén Rivera Cazares, quienes le brindaron muestras de afecto y buenos deseos.

Colmada de abrazos, regalos y buenos deseos, así consintieron a Miranda Jatziry, quien disfrutó de una inolvidable velada enmarcado por una cena-baile en el que hubo gratas sorpresas y momentos que seguramente serán recordados de por vida.