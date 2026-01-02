Fiesta de cumpleaños de Matteo Hernández llena de amor y alegría

Con una alegre celebración llena de cariño y sonrisas, el pequeño Matteo Kerem Hernández Castro festejó su segundo cumpleaños, rodeado del amor de su familia.

Sus padres, Yajaira Elizabeth Castro Sifuentes y Ramón Hernández López, fueron los encargados de organizar este especial festejo, en el que no faltaron los buenos deseos para el cumpleañero. Acompañando a Matteo estuvieron sus abuelos, Hilario Castro López y Dora Alicia Sifuentes López, quienes compartieron la felicidad de este importante momento.

También se dieron cita familiares cercanos como sus tías Abigail Castro Sifuentes y Mayela Sifuentes López; su tío José María Cisneros Rodríguez; así como sus primas Karen Mayed Contreras, Vianey Contreras Sifuentes y Dayana Reyes Sifuentes, quienes convivieron en un ambiente de armonía y celebración.

La reunión transcurrió entre juegos, detalles especiales y muestras de afecto, además de bonitos regalos que hicieron que el pequeño Mateo luciera encantado y feliz por tantos detalles.