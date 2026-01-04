Martha Jara celebra su cumpleaños número 12 en familia y amigos

Rodeada del cariño de su familia y amistades, Martha Jara Terrazas celebró su cumpleaños número 12 en una alegre reunión organizada especialmente para ella, donde no faltaron las muestras de afecto y los buenos deseos.

Frente a un rico pastel y la mesa principal decorada con la temática del personaje de capibara, le cantaron las mañanitas a Martha quien estuvo acompañada de sus papás Cinthia y Pedro, quienes se encargaron de consentir a la festejada y de cuidar cada detalle para que la celebración resultara todo un éxito.

Acompañando a Martha estuvieron sus hermanos Emiliano y Geraldine, quienes compartieron con ella momentos de diversión y alegría. También se dieron cita sus abuelitos, Leopoldo y Martha, quienes le expresaron su orgullo y cariño en esta fecha tan especial.

Un lugar especial lo ocupó su mejor amiga Aranza, así como su amiga Sofía, quienes disfrutaron junto a la cumpleañera de una agradable convivencia.

La celebración transcurrió en un ambiente lleno de sonrisas, juegos y gratos momentos, contando con la presencia de invitados que se unieron para festejar a Martha y hacer de su cumpleaños un recuerdo inolvidable.