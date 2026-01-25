Ana Sofía Molina celebra su cumpleaños rodeada de seres queridos en Monclova

Con una alegre celebración llena de color y sonrisas, Ana Sofía Molina García festejó sus tres años cumplidos, rodeada del cariño de su familia y seres queridos.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde los padres Obed Molina y Fabiola García organizaron todos los detalles para que su hija disfrutara al máximo cada momento de su especial día.

La celebración incluyó a familiares cercanos y amigos de Ana Sofía.

Entre los asistentes a la fiesta estuvieron su abuelita Lourdes Hernández, así como sus tíos Diana de Leo y Sergio García; sus madrinas Ivone y Camila, al igual que su prima Frida quienes le brindaron muestras de afecto y buenos deseos.

Momentos memorables marcaron la fiesta de cumpleaños de Ana Sofía.

Después de cantarle las mañanitas, todos felicitaron a la cumpleañera y compartieron con ella de una tarde donde una rica merienda enmarcó los divertidos y memorables momentos que encantaron a Ana Sofía.