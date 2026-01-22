Familia y amigos festejan a Jade Coral Esparza en su misa de XV años

Con una conmovedora misa realizada en la parroquia de Santiago Apóstol, la joven Jade Coral Esparza inició la celebración de sus XV primaveras vividas, dando gracias a Dios por esta nueva etapa de su vida.

Acompañándola estuvieron sus padres, Xavier Alejandro Esparza y Virginia Casas, así como su hermano Jesús Armando, quienes compartieron con ella este momento tan significativo. También estuvo presente su madrina de honor Leticia Sánchez, quien estuvo atenta en cada detalle de la celebración religiosa.

Posteriormente, Jade Coral fue festejada en una alegre recepción donde se dieron cita familiares y amistades que la colmaron de felicitaciones y buenos deseos. Entre los asistentes destacaron sus tías Chely, Emma y Lucy, así como sus queridas primas, amigos, quienes compartieron una velada llena de sorpresas, diversión y especiales momentos que quedarán grabados en la memoria de los presentes.