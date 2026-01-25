Regina Franco Ruiz festeja su cumpleaños con temática de Frozen

En un ambiente lleno de magia y diversión, la pequeña Regina Franco Ruiz celebró su tercer cumpleaños con una encantadora fiesta inspirada en la película Frozen, donde los detalles y la decoración transportaron a los invitados a un mundo de fantasía.

La fiesta de Regina Franco fue un evento lleno de magia y diversión.

Muy felices estuvieron sus papás, Asaf Franco y Rubi Ruiz, quienes organizaron con gran cariño este festejo especial, acompañados en todo momento por su hermanito Daniel, cómplice de juegos y sonrisas.

Familia y amigos se unieron para celebrar el tercer cumpleaños de Regina.

Compartiendo esta alegre celebración estuvieron su abuelita materna, Margarita Cuellar, así como sus abuelitos paternos, Israel Franco y Sara Arellano, quienes disfrutaron cada momento del cumpleaños de la pequeña.

También se dieron cita sus tíos maternos Perla, Esmeralda y Luis, al igual que sus tíos paternos Edwin y Donaldo, quienes colmaron de abrazos y buenos deseos a la festejada.