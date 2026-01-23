Mía Isabella celebra su cumpleaños rodeada de su familia

Con una alegre sonrisa, Mía Isabella recibió su noveno cumpleaños y lo festejó rodeada del cariño de su familia y amigos más cercanos.

Acompañada de sus papás Sergio Villa Señor y Fabiola Vera y junto al pastel, la cumpleañera escuchó de parte de los invitados el canto de las mañanitas, además de recibir efusivas muestras de cariño, así como también bonitos regalos.

Los primeros en felicitarla fueron sus queridos hermanos Lía Sofía y Juan Pablo, con quienes compartió risas y divertidos juegos.

La cita fue en un salón de la localidad donde estuvieron entre los asistentes su querida abuelita, Francisca García, así como sus tíos Cristina Villaseñor y Víctor Silva, además de David Villa Señor y Nayeli González, quienes no dejaron de consentir a Mía en este día tan especial.

No faltó la presencia de su amiguita Agnes Benavides, con quien compartió momentos llenos de alegría, dulces y sorpresas.