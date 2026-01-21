Hortencia Regino Gallegos celebra su cumpleaños 50 rodeada de amor

Con una alegre reunión enmarcada por el cariño de familiares y amistades, Hortencia Regino Gallegos celebró su cumpleaños número 50, una fecha especial que no pasó desapercibida.

La festejada estuvo acompañada por su hija Ilse Flores, así como por su adorada nieta Sofía Castillo, quienes fueron parte fundamental de este significativo momento. También compartieron la celebración sus hermanas Esperanza, Fidencia, Elva, Fina y Dora, quienes le brindaron muestras de afecto y buenos deseos.

Un nutrido grupo de amigas se sumó al festejo, haciendo de la ocasión una tarde llena de alegría, convivencia y gratos recuerdos. Entre felicitaciones, abrazos y un ambiente festivo, Hortencia celebró medio siglo de vida rodeada del amor de quienes más aprecia.