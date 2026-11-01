Andrea Soto celebra su despedida de soltera con familiares y amigos

En un ambiente de alegría y convivencia, Andrea Soto celebró su despedida de soltera, acompañada por familiares y amigas que se reunieron para compartir con ella esta ocasión especial, previo a su próximo matrimonio con Misael de Hoyos.

Durante la celebración, la futura novia recibió muestras de cariño y buenos deseos de sus seres queridos, quienes le desearon felicidad en la nueva etapa que está por comenzar.

La cita fue en un salón de eventos, donde estuvieron entre las asistentes su mamá, Diana Patricia Cadena; su suegra, Irma Delia Chávez; su hermana, Sofía Soto; y su abuelita, Elida Juárez.

En el marco de una merienda transcurrió una cálida tarde, donde también la acompañaron sus hijos, Leonel y Elisa, quienes compartieron con ella este momento significativo.