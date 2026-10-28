Gran inauguración de Geely Monclova

Con el corte de listón y la bendición de sus instalaciones se realizó la apertura oficial de Geely Monclova, coincidiendo con el lanzamiento de su nueva SUV híbrida enchufable, Monjaro EM-i 2027.

En un ambiente de fiesta y entusiasmo, se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones de Geely Monclova, perteneciente al corporativo GARKAM, ubicado en el bulevar Harold R. Pape número 3030-A, en la colonia Guadalupe.

El acto fue presidido por el Ingeniero Ricardo Garza, consejero del grupo; la contadora Laila Kamar, Directora de Grupo Industrial Kamar y GARKAM, y Laila Sofía Garza, Directora de Marketing, quienes encabezaron esta nueva etapa de la marca automotriz en la ciudad, realizando el corte de listón.

Como parte de la ceremonia, el párroco Cristian Figueroa, de la iglesia de San Antonio de Padua, ofició la bendición de las instalaciones, encomendando este nuevo proyecto a la protección divina.

Arturo Aguirre, Director Automotríz, estuvo a cargo de uno de los momentos destacados de la jornada, que fue la develación de la Geely Monjaro EM-i SUV 2027, modelo híbrido enchufable que combina desempeño, tecnología y confort en una propuesta de categoría prémium.

Entre sus principales características sobresale su sistema de propulsión híbrido enchufable, integrado por un motor de gasolina turbo de 1.5 litros y motores eléctricos, con una potencia combinada de hasta 335 caballos de fuerza y un torque de 491 libras-pie, de acuerdo con la versión. La unidad puede acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 5.8 segundos.

Entre los invitados estuvo Reginaldo Calderón, representante del alcalde, además de personal de Geely Monclova e invitados que tuvieron la oportunidad de acercarse a la Monjaro EM-i, apreciar sus detalles de diseño, explorar su interior y subir a bordo para conocer de primera mano la experiencia que ofrece el nuevo modelo.

De esta manera, Geely Monclova celebró el inicio de sus operaciones en la ciudad con una jornada que reunió a directivos, colaboradores e invitados en torno a la innovación automotriz y a la presentación de una nueva propuesta de movilidad.