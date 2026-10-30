Heidi Cantú celebra su despedida de soltera rodeada de cariño

Elegante, sonriente y rodeada del cariño de sus seres queridos, Heidi Cantú protagonizó una alegre despedida de soltera, ya que muy pronto contraerá matrimonio con su prometido, Lorenzo.

La celebración fue organizada por Consuelo, Sheila y Cindy, quienes prepararon una reunión especial para acompañar a la futura novia en esta etapa de su vida.

La cita fue en un salón de eventos, donde estuvieron entre las asistentes su mamá, Cindy; su abuelita, Consuelo; su madrina, Sheila; su hermana, Ximena; su cuñada, Julia, y su sobrina, Mariel.

También estuvo presente Virginia, mamá de su prometido, además de sus amigas Itzel, Grecia, Alma, Paola, Andrea y Vero, quienes compartieron con Heidi una tarde de convivencia y felicitaciones.

La festejada agradeció las muestras de afecto de sus invitadas, quienes le expresaron sus mejores deseos para la nueva vida que está por comenzar junto a Lorenzo.