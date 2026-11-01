Pury Flores celebra su 65 aniversario con una emotiva fiesta

Finas atenciones y muy consentida estuvo Pury Flores en el festejo que se hizo en su honor con motivo de su 65 aniversario de vida.

Familiares y amigas se reunieron y la acompañaron para compartir momentos de alegría, donde no faltaron las efusivas muestras de cariño, regalos y los mejores deseos.

Entre las asistentes estuvieron su nuera, Edith García; su hermana, Rosy Flores; así como sus amigas Ciria, Silvia, Susana, Rosy, Rocío y Aracely.

También compartieron este festejo sus compañeras maestras Cecilia, Bertha, Juanita, Chayito, Alicia, Rosy y Paty Arizmendi, quienes junto a las asistentes disfrutaron de una divertida tarde entre charlas y conversaciones que hicieron sentir especial a la reina de la fiesta.