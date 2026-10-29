Familia festeja a Regina Martínez en su cumpleaños número seis

Entre adornos de color rosa alusivos al personaje de Hello Kitty y rodeada del cariño de sus seres queridos, Regina Elizabeth Martínez celebró sus seis años de vida en una reunión familiar organizada para festejar esta fecha especial.

Sus papás, Liliana Martínez y Eduardo Martínez, acompañaron a la pequeña en este día, en el que también estuvieron presentes sus abuelos maternos, Carmen Rodríguez y Pedro Martínez.

La celebración reunió además a sus tíos Ana Karen y Alan Martínez, así como a José Luis Martínez, quienes se sumaron a las felicitaciones para la cumpleañera. También compartieron este festejo integrantes de las familias Martínez Zúñiga y Rubio Martínez, entre ellos Abraham Rubio y Evelyn Martínez. Julio Martínez y la abuela Juanita Montelongo también estuvieron presentes para celebrar a Regina.

La tarde transcurrió entre juegos y sorpresas que encantaron a la cumpleañera, además de las mañanitas que le cantaron, sumándose los regalos y abrazos.