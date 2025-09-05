Debut en sociedad: XV años de Andrea Yissel Orozco

Con un gran festejo que tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos de la localidad, Andrea Yissel Orozco fue festejada con motivo de sus XV años de vida cumplidos.

Sus padres David Orozco y Linda Domínguez, además de sus hermanas Anahí y Alizee, le acompañaron en el recorrido sobre la pista de baile en la gran recepción donde los invitados le brindaron aplausos y expresaron su alegría por su debut en sociedad.

Los conmovedores momentos surgieron cuando Andrea bailó su primer vals con su padre, lo cual fue el inicio de una gran velada donde familiares y amistades se unieron a este especial sentimiento de la festejada.

Después de que los anfitriones alzaron su copa brindando por la felicidad de la cumpleañera, los asistentes convivieron con la princesa de la noche que lució bella, elegante y encantadora, pero sobre todo feliz por todos los detalles dedicados a ella.