Contactanos
Clase

Fiesta Especial por los XV años de Mia Deylin Durán

La felicidad y los abrazos no faltaron en la gran recepción de los XV años de Mia Deylin Durán, una velada inolvidable llena de momentos emotivos.

Por Carlos Herrera - 09 septiembre, 2025 - 07:56 p.m.
Fiesta Especial por los XV años de Mia Deylin Durán

Una especial celebración tuvo lugar para festejar los XV años de vida de Mia Deylin Durán, quien fue consentida como una princesa por su familia y amistades que estuvieron a su lado.

El evento dio inicio con una misa de acción de gracias, donde fue acompañada por sus padres Joli García y Arnulfo Durán, quienes estuvieron a su lado en el altar para agradecer al creador por permitirle compartir su ilusión de sus XV años con sus seres queridos.

También la acompañaron sus hermanos Mateo y Elisa; su abuelita María García, sus tíos Verónica García, Guadalupe Torres, Jorge García, Delmy García; sus primas Verónica Torres y Dulce Torres, quienes escucharon con devoción el emotivo mensaje del sacerdote.

La alegría y felicidad fueron compartidas por los invitados de Mía Deylin, quienes la llenaron de abrazos, felicitaciones y regalos en la gran recepción, donde fue presentada en sociedad en una inolvidable velada en la que surgieron conmovedores y emotivos momentos que hicieron feliz a la bella debutante.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados