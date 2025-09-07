Familia Pineda celebra el bautismo de Joakim Rodríguez con alegría

Con una misa realizada en la iglesia Nuestra Señora del Refugio inició la ceremonia en que Joakim Rodríguez recibió su primer sacramento y fue presentado como un nuevo cristiano en la comunidad católica.

Sus padres Karime Jasso y Joakim Rodríguez presentaron a su hijo, recibiendo el bautizo en brazos de sus padrinos Briscia Pineda y Augusto Pineda quienes hicieron la promesa como padres espirituales de llevarlo en el camino de la fe y de los mandatos divinos.

Dicho acontecimiento fue motivo para que familiares y amistades compartieran la alegría de Joakim quien como nuevo hijo de Dios fue festejado.

Entre los presentes en la fiesta estuvieron su abuelita Angélica Pineda; sus abuelos paternos Blanca Mijares y Joakim Rodríguez; su hermana Yaneth, sus tías Claudia, Deya, Blanca y Araceli; quienes compartieron con los asistentes de una rica merienda y una tarde de fiesta.