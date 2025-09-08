Misa de Acción de Gracias y Baile en Celebración de Melissa Carolina

Especial celebración se realizó en honor a Melissa Carolina, quien estuvo consentida como una princesa por su familia y amistades con motivo de su llegada a los XV años de vida.

Una misa de acción de gracias que tuvo lugar en la iglesia Sagrada Familia fue el inicio de dicha celebración, donde Melissa se postró en el altar en compañía de sus padres Daniel Iván De los Santos y Patricia Martínez para agradecer a Dios por permitirle compartir su ilusión con sus seres queridos.

Su elegante vestido y cándida sonrisa destacaron su juvenil belleza cuando fue escoltada por su familia en su recorrido por la pista de baile, donde fue presentada en sociedad ante el júbilo y aplausos de parte de sus invitados.

Después de los emotivos momentos en que bailó su primer vals, su presentación con sus chambelanes y el tradicional brindis, los invitados convivieron con la quinceañera, no sin antes llenarla de abrazos, buenos deseos y bonitos regalos, convirtiendo esa noche en una inolvidable velada enmarcada por una cena-baile.