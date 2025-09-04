Natalia Leyva Rico comparte alegría en su XV primaveras

Bella y elegante lució Natalia Leyva Rico en su día al recibir el aniversario de sus XV primaveras vividas.

Rodeada de su familia y sus amistades, el evento inició con una misa de acción de gracias en la iglesia San Francisco de Asís. Sus padres, Rosa Isela Rico y Gerardo Leyva, la tomaron del brazo y recorrieron la pasarela hasta el altar, ofreciendo su gratitud al Creador por permitirles celebrar sus quince años.

Al terminar la ceremonia religiosa, la gran recepción esperaba a la bella debutante, quien fue recibida con efusivos abrazos y bonitos regalos.

Los conmovedores momentos fueron captados por los invitados cuando bailó su primer vals con su padre y mostró su coreografía con el séquito de chambelanes. La cena baile inició después del tradicional brindis de la quinceañera, quien agradeció la compañía de los presentes.

La noche fue mágica e inolvidable para Natalia, quien compartió su alegría con todos sus amigos y su familia, luciendo feliz y encantada por todos los detalles que la trataron como una princesa.