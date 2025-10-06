Ángela Berenice Lara De la Cruz festeja sus quince años

Encantada y feliz por todos los detalles de su familia y sus invitados, compartió su alegría Ángela Berenice Lara De la Cruz con motivo de sus quince años cumplidos.

Una gran fiesta fue dedicada en su honor, donde Ángela fue presentada en sociedad por sus padres Dulce Margarita De la Cruz y Alberto Enrique Lara. Surgieron momentos conmovedores al bailar su primer vals, ante los aplausos y admiración de sus invitados.

Sus hermanos Akire Denise y Alexander Christopher también estuvieron a su lado en esos momentos especiales, al igual que sus abuelos paternos Dora Elva González y Jesús Lara; su abuela materna Minerva García, así como amistades y familia que, después del tradicional brindis, compartieron con la quinceañera una divertida e inolvidable velada que fue acompañada por una cena-baile.