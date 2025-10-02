Emotiva celebración de los XV años de Ximena Acevedo

Una celebración muy especial le hicieron en honor a Ximena Acevedo con motivo de su llegada a sus XV años de vida.

Con el corazón lleno de ilusiones y una simpática sonrisa dibujada en su rostro, Ximena destacó su juvenil belleza enmarcada con su elegante vestido azul.

En una misa realizada en la parroquia San José Obrero, acompañada de sus padres Nallely Morín y Sergio Acevedo, la bella quinceañera fue escoltada hasta el altar donde dio gracias a Dios por compartir su ilusión con sus seres queridos.

Posteriormente, los emotivos momentos se dieron en la elegante recepción donde Ximena fue presentada en sociedad y bailó con su padre el tradicional vals.

Entre abrazos, felicitaciones y regalos, Ximena fue consentida por sus invitados quienes la acompañaron en una entrañable velada llena de gratas sorpresas, cena, baile y llena de momentos inolvidables.