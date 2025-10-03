Fiesta de cumpleaños inolvidable para Mauricio de la Cruz con temática de Mario Bros

Una vasta sonrisa dibujada en el rostro de Mauricio de la Cruz fue la clara muestra de su alegría y felicidad que mostró por la gran fiesta que le organizaron para festejar sus 6 años de vida cumplidos.

Rodeado por su familia y amiguitos, a Mauricio le cantaron las mañanitas frente a la mesa principal decorada con la temática de Mario Bros, su personaje preferido.

Sus padres Raquel Carolina Rivera y Mauricio de la Cruz se encargaron de organizar todos los detalles para que su hijo disfrutara al máximo su especial día que le prepararon.

Mauricio fue especialmente consentido por su abuelita Raquel de Hoyos y sus primos Gerardo y Ricardo, además de sus invitados que le felicitaron, le llevaron regalos y compartieron una tarde de diversión con el show de la payasita Conchita, rompiendo la piñata y disfrutando de ricos antojitos y merienda.