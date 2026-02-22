Isabela García Romo celebra su cumpleaños: fiesta mágica

Un mágico cumpleaños reinó en el ambiente de la fiesta que se hizo en honor a Isabela García Romo, quien lució bella luciendo su hermoso atuendo inspirado en la princesa Jasmín para celebrar sus 4 años de vida cumplidos.

La festejada disfrutó cada momento de su día especial, compartiendo sonrisas, juegos y abrazos con sus seres queridos. Muy emocionada, Isabela posó orgullosa con su vestido de princesa, convirtiéndose en la protagonista de una celebración llena de magia y color.

Isabela estuvo acompañada de su abuelita, Mary Romo; su mamá, Irma Romo; sus padrinos, Mariana Sánchez y Rubén Romo; así como su prima Sofía Romo, quienes no dejaron de consentirla y desearle lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

Sin duda, fue una tarde inolvidable para Isabela, quien celebró sus 4 añitos como toda una princesa, rodeada de amor y felicidad de parte de su familia y sus amiguitos.

La fiesta fue un evento lleno de alegría, donde todos los asistentes compartieron momentos únicos y llenos de cariño, haciendo de este cumpleaños un día memorable para la pequeña Isabela.

Cada uno de los presentes se unió para hacer de esta celebración un evento especial, donde el amor y la felicidad fueron los protagonistas, dejando recuerdos que perdurarán en el corazón de todos.