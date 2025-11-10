Fiesta de cumpleaños 11 de Angélica Leija reúne a amigos y familia

Una tarde llena de diversión y cariño se vivió en el festejo donde la encantadora Angélica Leija Bernal celebró su cumpleaños número 11 acompañada de sus seres queridos y amigos más cercanos.

Sus orgullosos padres, Jaira Bernal y Miguel Ángel Leija, cuidaron cada detalle para que la festejada disfrutara de un día inolvidable. El ambiente estuvo lleno de color y alegría, con juegos, música y una exquisita mesa de postres y antojitos que encantaron a todos los presentes.

Entre los invitados estuvieron sus mejores amigas, quienes no dejaron de compartir risas y divertidos momentos con Angélica. También estuvo presente su madrina, Elvira Moncada, así como sus queridas abuelitas, María Mireles y Lupina Sánchez, quienes colmaron a la cumpleañera de abrazos y felicitaciones.

Sus hermanos, Leonardo y Fernanda, fueron los primeros en felicitarle y no se separaron de ella en el momento que le cantaron las mañanitas en la mesa principal junto al pastel y todos los invitados.

Angélica disfrutó de su día rodeada de amor, amistad y alegría y quedó encantada por todos los detalles y regalos que brindaron en su festejo.