Mariángela Ramírez Celebra su Primer Año Rodeada de Amor y Felicidad

Un salón de eventos infantiles fue el lugar de celebración y alegría para la niña Mariángela Ramírez, quien estuvo rodeada de amor y felicidad en compañía de familiares y amistades para festejar su primer año de vida cumplido.

Sus padres, José Ramírez y Michelle Pruneda, fueron los anfitriones de esta fiesta infantil, que contó con la presencia de los abuelitos Claudia Requena y Gaspar Pruneda; la tía María Elena, los tíos Jaime Zapata y Araceli Requena, así como Dalia Ramírez y Carlos Rosales, junto a la familia Rosales Mancillas y las primas Peña González, quienes se unieron para celebrar este día tan especial.

Entre los invitados se encontraban Gerardo Guillén y Gerardo Eliel, así como la abuela y bisabuelo Claudia Requena y Fernando Requena, quienes consintieron a Mariángela en una divertida tarde donde disfrutaron de una rica merienda.