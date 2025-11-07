Emotiva celebración del séptimo cumpleaños de Paula Valentina Martínez Rodríguez

La pequeña Paula Valentina Martínez Rodríguez celebró su séptimo cumpleaños en un ambiente de alegría y amor rodeada de sus seres queridos.

La festejada estuvo acompañada especialmente de su familia, quienes se reunieron para celebrar este día tan especial. Sus padres, Juan Pablo Martínez y Diana Rodríguez, fueron los encargados de hacer de este día un recuerdo inolvidable para su hija.

Además de sus amistades, también estuvieron presentes su bisabuela Felipa Villalobos; la abuela paterna July Rojas y los abuelos maternos Sandra González y Marco Rodríguez, quienes compartieron momentos de ternura y felicidad con la cumpleañera.

La hermana de la festejada, Mariana Martínez, y su primo Héctor Martínez, también formaron parte de la celebración, quienes disfrutaron con los demás invitados de juegos, risas y momentos muy divertidos.

Además de abrazos y regalos, los asistentes le desearon a Paula Valentina muchos años más de vida llena de amor, felicidad y aventuras.