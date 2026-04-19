Luis Gerardo y Anifer celebran sus cumpleaños en Monclova

El color y la alegría reinaron en la doble celebración que se hizo en honor a los hermanos Luis Gerardo y Anifer, quienes festejaron sus cumpleaños rodeados del cariño de familiares y amigos.

Luis Gerardo celebró sus 12 años con una original temática inspirada en "50 Noches de Freddy", creando un ambiente misterioso y emocionante que encantó a todos los presentes. Por otra parte, la pequeña Anifer cumplió 7 años y disfrutó de una colorida fiesta con temática de guerreras K-pop, destacando por su energía, música y vibrantes decoraciones.

Sus padres Edith de la Cerda y Fernando Náñez estuvieron atentos a cada detalle para que sus hijos compartieran su alegría en un evento inolvidable, acompañados también por su hermanita Luisa, los abuelitos Gerardo de la Cerda y Sonia Cristan, así como la abuela Irma Sepúlveda, quienes compartieron momentos muy emotivos con los festejados.

Acudieron a la fiesta los tíos Liza y Edwin; José Náñez; Isabel de la Cerda, junto a sus hijas Isabella, Renata y Francisco de la Cerda; además con la presencia de numerosos compañeritos y compañeritas de la escuela, quienes disfrutaron de juegos, dinámicas y una deliciosa merienda preparada para la ocasión. Los invitados en general no dejaron de felicitar a los cumpleañeros, quienes agradecieron cada muestra de cariño.

Luis Gerardo, con su temática inspirada en "50 Noches de Freddy", logró crear un ambiente que fue del agrado de todos los asistentes. La decoración y las actividades mantuvieron a los invitados entretenidos y emocionados durante toda la celebración.

La fiesta de Anifer, con su temática de guerreras K-pop, fue un despliegue de color y música. Los niños disfrutaron de dinámicas y juegos que hicieron de este cumpleaños un evento memorable para todos los presentes.

La celebración no solo fue un momento de diversión, sino también de unión familiar. Los abuelos y tíos jugaron un papel importante en la creación de un ambiente cálido y lleno de amor, haciendo de esta fiesta un recuerdo imborrable para Luis Gerardo y Anifer.