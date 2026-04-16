Alexa Escobedo celebra sus XV años en Monclova con emotiva ceremonia

Envuelta en elegancia y emotivos momentos, la joven Alexa Escobedo celebró con alegría su llegada de sus XV años de vida, marcando así una etapa muy especial. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, donde familiares y amigos cercanos se dieron cita para acompañarla en este significativo momento.

Durante la misa, Alexa contó con la compañía de sus padres, Caro Escobedo y Oscar Boone, quienes agradecieron al creador por las bendiciones recibidas. Posteriormente, los presentes se trasladaron a la recepción donde sus invitados, donde la quinceañera fue colmada de abrazos y felicitaciones a su llegada. Sus hermanos Marvin, Angela, Irving y Carlos, junto a los padres, acompañaron a Alexa en su recorrido por la pista de baile ante el aplauso y ovación de los invitados que fueron testigos de su presentación en sociedad y una nueva etapa de vida de la festejada.

Hicieron presencia especial en el evento la abuela, Rosy Escobedo, quien con ternura y orgullo disfrutó cada instante de la celebración. También estuvieron presentes sus tíos Juany Escobedo y Oscar Baldemar, quienes no dejaron de felicitarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa. Alexa estuvo acompañada por sus amigas, quienes compartieron su alegría junto con los familiares en el marco de una cena-baile donde surgieron conmovedores momentos que seguramente quedarán grabados de por vida en todos los presentes.