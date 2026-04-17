Familia y amigos festejan el 65 aniversario de Rossy López

Momentos de alegría y emotivos momentos reinaron en el cumpleaños de Rossy López, quien celebró su 65 aniversario de vida, acompañada de sus seres más queridos que se dieron cita para festejar esta fecha tan especial.

El evento tuvo lugar en un salón de eventos sociales donde estuvieron presentes sus hermanos Delia, Paty y Víctor; su esposo Baltazar Valerio, quienes compartieron con la festejada gratos recuerdos y buenos deseos.

La celebración también contó con la presencia de integrantes de la familia Leighton Valerio y de la familia Valerio González, quienes se sumaron a la felicidad del evento. Sus hijos, Victoria y Baltazar Valerio López, no podían faltar en este significativo día, acompañando a su madre con afecto y orgullo.

No faltaron a este momento especial sus amigas cercanas y seres queridos que colmaron de abrazos, buenos deseos y regalos, además de compartir con su compañía una divertida y cálida tarde enmarcada por una rica merienda.