Ricardo y Luisa celebran 15 años de amor en su aniversario de bodas

En un ambiente lleno de cariño y buenos deseos, Ricardo Hernández Mata y Luisa Fernanda Martínez Anguiano celebraron su 15º aniversario de bodas, acompañados de familiares y amigos que se reunieron para ser parte de este momento tan especial.

Es por ello que se organizó un gran festejo que tuvo lugar en un elegante salón donde la feliz pareja organizó una reunión íntima donde predominaron las sonrisas, los abrazos y los recuerdos compartidos a lo largo de estos quince años de vida juntos.

Los homenajeados estuvieron acompañados por sus hijos, Ricardo Noel Hernández Martínez y Zoe Fernanda, quienes se mostraron felices de celebrar el amor y la unión de sus padres.

La celebración también contó con la presencia de familiares y amistades cercanas que acudieron para felicitar a los esposos, además de llevarle bonitos presentes y compartir su alegría en una cena-baile.

Los festejados, visiblemente emocionados, agradecieron las muestras de afecto, aprovechando la ocasión para reiterar su compromiso y el amor que ha fortalecido su familia a través de los años.

Un aniversario que sin duda quedará grabado en la memoria de todos los presentes, marcando un nuevo capítulo en la historia de Ricardo y Luisa Fernanda.