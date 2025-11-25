Hugo Carrizales celebra su cumpleaños número 4 con fiesta de capibaras

Con una encantadora decoración inspirada en los tiernos capibaras, Hugo Emmanuel Carrizales celebró su cumpleaños número 4 rodeado del cariño de su familia.

El festejado, lleno de alegría y energía, disfrutó de juegos, sorpresas y un ambiente lleno de colores y elementos alusivos a estos simpáticos animalitos que tanto le gustan.

Acompañaron a Hugo en este día tan especial sus orgullosos papás, Yosdy Cristan y Hugo Carrizales, así como sus abuelas, Yesenia Méndez y Elda Garza, quienes lo consintieron y le llevaron bonitos regalos.

También estuvieron presentes sus bisabuelos Emma Ofelia y Jesús Muñoz; los tíos y primos Selena, Julián, Devany, Briana, Wendy Cristan, Omar Moya, Cristian, Carolina, Olga y Luis Ángel, quienes se sumaron con entusiasmo al festejo y compartieron momentos memorables entre risas, pastel y una rica merienda.