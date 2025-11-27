César Emilio Peralta celebra su cumpleaños número 11 en Monclova

Rodeado de familiares y amigos, festejó su cumpleaños número 11 César Emilio Peralta, quien disfrutó de una tarde llena de diversión, sorpresas y mucho cariño.

El festejado estuvo acompañado por sus orgullosos papás, César Peralta y Diana Vaquera, así como por su hermana Katya Peralta, quienes no dejaron pasar ningún detalle para que César Emilio tuviera un día inolvidable.

La cita fue en un salón de eventos infantiles donde se unieron a la celebración su madrina, Aracely Villarreal, y su cuñado, Columbo Barajas, quienes expresaron sus mejores deseos para el cumpleañero, además de las tías que se sumaron al ambiente cantándole las mañanitas entre abrazos, felicitaciones y regalos.

Las risas, juegos y un delicioso pastel fueron ingredientes de momentos muy especiales que serán recordados por César, quien se mostró encantado con todos sus invitados, quienes le desearon un año lleno de éxitos, salud y felicidad.