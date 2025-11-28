Juan Latapí O. presenta su libro El pequeño Monclovense en la Feria del Libro

Con humor, picardía y una buena dosis de identidad local, el escritor y caricaturista monclovense Juan Latapí O. presentó su más reciente obra, "El pequeño Monclovense", un libro ilustrado que reúne un compendio de términos, palabras y expresiones cuyo significado solo los habitantes de esta ciudad pueden comprender.

La presentación se llevó a cabo en el marco de la 71ª edición de la Feria del Libro de la Librería Patria, donde un nutrido grupo de jóvenes y lectores se dio cita para escuchar al autor, quien compartió el proceso creativo detrás de este peculiar diccionario monclovense.

Durante su intervención, Latapí ofreció una explicación breve pero sustanciosa del contenido de la obra, conformada por definiciones acompañadas de dibujos y monitos que retratan, con autocrítica y buen humor, las expresiones, actitudes, costumbres y maneras de ser del monclovense, además menciona algunas definiciones de lugares emblemáticos de la ciudad, lo que provocó risas y complicidad entre los asistentes, quienes se reconocieron en cada una de las situaciones descritas.

"El pequeño monclovense" es el cuarto libro del autor, sumándose a los títulos Superméndez, El Zopilote Vengador y La irreverente historia de Monclova en monitos (con dos ediciones). Fiel al estilo del creador, esta nueva obra continúa celebrando la identidad local a través de la ilustración y la sátira característica que lo distingue.

El ejemplar ya se encuentra disponible a un precio accesible en Librería Patria, consolidándose como un libro hecho "de Monclova para Monclova", ideal para quienes desean reírse (y reconocerse) en las peculiares maneras que definen a la ciudad y su gente.