José Luis y Alejandra celebran su matrimonio en ceremonia civil emotiva

En una íntima y emotiva ceremonia civil, José Luis y Alejandra celebraron su unión rodeados del cariño de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja firmó el acta que oficializó su matrimonio en un ambiente lleno de alegría, para después compartir una agradable recepción donde no faltaron los buenos deseos y momentos memorables.

El novio estuvo acompañado por sus padres, José Luis Flores Cruz y Silvia Patricia De Jesús Dávila, mientras que la novia contó con la presencia y apoyo de su mamá, Dora Lazarín Castillo. Como testigos del novio participaron Iván Díaz y Regina Rivera, en tanto que por parte de la novia fungieron como testigos Brandon Bustamante y Lucía Esmeralda Lazarín, quienes atestiguaron la unión de la feliz pareja.

También estuvieron presentes el abuelito, la tía y el sobrino del novio: José Luis Flores, Susana Flores y Alberto Flores, quienes no ocultaron su emoción al acompañarlo en tan importante día. Por parte de la novia, asistieron sus abuelos Emma Castillo y Marco Antonio Lazarín, felices de ser parte de este momento tan especial.

Tras la ceremonia, los recién casados recibieron cálidas felicitaciones durante una recepción donde predominó el ambiente festivo, marcando así el inicio de una nueva etapa para José Luis y Alejandra, quienes comienzan juntos esta historia de amor.