Rebeca y Antonio celebran 50 años de amor en emotiva recepción

Una celebración muy especial reunió a la familia y amistades de Rebeca y Antonio, quienes felizmente festejan su 50 aniversario de bodas, medio siglo de amor, compromiso y vida compartida.

Dicho acontecimiento dio lugar a una elegante recepción que se realizó en un salón de eventos de la localidad, donde se contó con la presencia de los hijos de los festejados: Darío, Rebeca y Alejandra, quienes se unieron para homenajear a sus padres y agradecerles por el ejemplo de unión familiar que siempre han brindado.

También estuvieron presentes las familias González Cruz, Cruz Terrazas y Sandoval Cruz, quienes acompañaron a los festejados en esta importante fecha, compartiendo momentos de alegría, recuerdos y buenos deseos.

Sin duda, fue una ocasión llena de emoción, en la que se celebró no solo una historia de amor duradera, sino también el legado familiar que Rebeca y Antonio han construido a lo largo de los años.