Sebastián y Gilberto Ogaz celebran su séptimo cumpleaños

Una tarde llena de alegría y diversión vivieron los hermanos Sebastián y Gilberto Ogaz Tejeda, quienes celebraron su séptimo cumpleaños con una animada fiesta infantil rodeados del cariño de su familia y sus amiguitos más cercanos.

La cita se dio en un salón infantil de eventos sociales que fue decorado con una colorida temática inspirada en Roblox, la cual estuvo presente en el pastel, las playeras y diversos detalles de la decoración, lo cual encantó a grandes y pequeños.

Durante la celebración, los asistentes entonaron con entusiasmo Las Mañanitas para felicitar a los cumpleañeros, quienes soplaron las velitas de su pastel entre vítores y aplausos.

Acompañando a Sebastián y Gilberto estuvieron sus orgullosos papás, Edith Tejeda y Luis Ogaz, así como su hermanita Renata, quienes se encargaron de que cada detalle de la celebración fuera especial.

También estuvieron presentes sus padrinos Elsa, Alicia y Luis; Juanita y Miguel; así como Fernando y Adriana, quienes compartieron con los pequeños una tarde inolvidable.

Entre los invitados destacó la presencia de la maestra Karina, quien acudió para felicitar a los festejados y desearles lo mejor en este nuevo año de vida.

La tarde transcurrió en un ambiente de fiesta en el que los asistentes disfrutaron de una agradable merienda, así como de momentos de diversión con la piñata, la apertura de regalos y las tradicionales bolsitas de golosinas, momentos que hicieron felices a los cumpleañeros Sebastián y Gilberto.