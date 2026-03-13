Zapopan Sánchez Lara celebra su cumpleaños 65 rodeada de cariño familiar

En un ambiente lleno de alegría y afecto, Zapopan Sánchez Lara celebró su cumpleaños número 65 rodeada del cariño de familiares y seres queridos, quienes se reunieron para compartir con ella este momento tan especial.

Durante la convivencia no faltaron las tradicionales velas y el pastel, además de una deliciosa merienda que se disfrutó entre sonrisas, amenas conversaciones y divertidas dinámicas que animaron la reunión. La festejada recibió múltiples muestras de cariño en forma de regalos, abrazos y bendiciones por parte de los asistentes.

Entre quienes la acompañaron estuvieron su hijo Carlos Valdés y su nuera Thelam Carranza, quienes se mostraron muy contentos de compartir esta significativa fecha con la cumpleañera. También estuvieron presentes su sobrina Elizabeth Sánchez, así como sus cuñadas Silvia Rubalcaba y Rosa Cruz, quienes se unieron a los buenos deseos.

A la celebración acudieron además sus sobrinas Andrea y Elizabeth, además de sus primas Olga, Dora y Nidia, así como Bety, Yazmín, Hermelinda y Nelly, quienes contribuyeron a que el festejo se desarrollara en un ambiente familiar lleno de alegría. Feliz y muy contenta estuvo la cumpleañera en su celebración muy especial en la que recibió innumerables muestras de cariño, haciendo de este 65 aniversario un día inolvidable.