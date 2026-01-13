Emma Castillo y Jesús Charles celebran 50 años de matrimonio en emotiva fiesta

Una emotiva y significativa celebración se realizó en honor a Emma Castillo y Jesús Charles, quienes conmemoraron sus 50 años de feliz matrimonio, rodeados del cariño de sus seres queridos, en un ambiente lleno de recuerdos, gratitud y amor que ha perdurado a lo largo de cinco décadas.

Alejandro, Manuel y Claudia son los hijos de los festejados que acompañaron a sus padres en este importante aniversario, compartiendo la alegría de celebrar una vida construida con esfuerzo, respeto y unión familiar.

La cita fue en un salón de eventos en el que estuvieron presentes la familia Charles Jiménez y la familia Sánchez Charles, quienes se sumaron a los presentes para felicitar y consentir a los cumpleañeros.

Los nietos no faltaron en esta especial reunión, Sebastián, Regina y Renata, quienes llenaron de sonrisas y ternura esta celebración tan especial. También acompañaron a los festejados miembros de la familia Castro Castillo; la hermana de la novia, Norma Laura Castillo Valdez, y su esposo José María Castro, fortaleciendo el ambiente familiar que caracterizó el evento.

Entre risas, charlas y un cálido ambiente enmarcado por una cena-baile transcurrió la fiesta en la que se vivieron momentos que se quedarán en la memoria de todos aquellos que fueron testigos del significativo acontecimiento que marca medio siglo de amor y compromiso.