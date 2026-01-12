Daniela y Luisa Ozuna celebran sus cumpleaños en gran fiesta familiar

Con una gran fiesta llena de color y fantasía, las hermanitas Daniela Alina y Luisa Fernanda Ozuna Flores celebraron con alegría sus cumpleaños 11 y 7 respectivamente, quienes lucieron contentas con la compañía de su familia y sus amistades más cercanas.

La decoración y los arreglos destacaron por su original temática inspirada en la película animada Coraline, combinada con personajes de dibujos animados y elementos del K-pop, creando un ambiente mágico y muy divertido que encantó a chicos y grandes.

Las festejadas estuvieron consentidas especialmente por sus orgullosos padres, Daniel Ozuna y Yhomar Flores, quienes cuidaron cada detalle para que disfrutaran al máximo su especial día.

No faltó la presencia de su abuelo paterno, Rolando Ozuna, así como sus abuelos maternos, Flor García y Homar Flores, quienes compartieron la alegría de este día tan especial. Las madrinas, Mati Ceniceros y Claudia Vázquez, felicitaron cariñosamente a las cumpleañeras, al igual que sus tíos Adela Ozuna, Denise Ozuna y Rolando Ozuna, además de Juan Carlos, Karina, Denise y la pequeña Silvana, quienes convivieron animadamente durante el festejo. Sus primos y numerosos invitados también se sumaron a la celebración, disfrutando de una tarde llena de sonrisas, juegos y gratos momentos.