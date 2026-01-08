Familia Almaguer festeja 50 años de unión y amor

Rodeados del cariño de sus seres queridos, Juan Manuel Almaguer y Dolores Ponce fueron consentidos con una celebración por sus 50 años de matrimonio, conmemorando así una vida compartida llena de amor, respeto y unión familiar.

La cita fue en exclusivo salón de eventos donde la significativa fecha fue compartida con alegría por sus hijos Juan Manuel, Víctor Javier y José Antonio, quienes se unieron a la emotiva celebración acompañados de demás familiares y amistades cercanas.

Durante el festejo se contó con la distinguida presencia de las familias Almaguer de León, Almaguer Valdez y Almaguer Ortega, quienes fueron partícipes de este importante acontecimiento que marca medio siglo de vida matrimonial.

Los festejados disfrutaron especialmente de la compañía de sus queridos nietos Ximena, Dora Elisa, Regina Lizbeth, Diego, Mariana y Samantha, quienes llenaron el ambiente de sonrisas y momentos entrañables.

Los abrazos y muestras de cariño enmarcaron una cálida velada que quedará grabada como un recuerdo inolvidable para todos los asistentes que se unieron a la felicidad de Dolores y Juan Manuel, que celebraron el ejemplo de amor y fortaleza que han construido a lo largo de cinco décadas juntos.