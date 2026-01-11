Contactanos
Clase

Dania Espinoza celebra su quinceañera en emotiva ceremonia religiosa

La recepción incluyó una cena-baile que dejó recuerdos inolvidables para la quinceañera.

Por Carlos Herrera - 11 enero, 2026 - 07:59 a.m.
Dania Espinoza celebra su quinceañera en emotiva ceremonia religiosa

Con una emotiva ceremonia religiosa celebrada en el templo de Santiago Apóstol, la joven Dania Guadalupe Espinoza Flores fue presentada ante la sociedad al arribar a la edad de los quince años, acontecimiento que reunió a familiares y amistades cercanas para compartir tan significativo momento.

 

La quinceañera lució un elegante vestido en tono azul, que realzaba su gentil sonrisa y cándida mirada, atributos que la distinguieron a lo largo de la celebración. Posteriormente, se ofreció una refinada recepción, en la que el ambiente estuvo colmado de alegría y buenos deseos para la festejada.

 

Acompañando a Dania en este día tan especial estuvieron sus orgullosos padres, Norma Angélica Flores Valdez y Eduardo Isidro Espinoza Barrientos, así como sus abuelos maternos, José Luis Flores Mendoza y Norma Alicia Flores Valdez, y sus abuelos paternos, José Espinoza y su cónyuge, quienes no ocultaron su emoción.

 

También estuvieron presentes sus hermanos Alejandro y Alexa, sus tíos Alicia e Iván, además de la tía Nancy Flores, quienes le expresaron su cariño y mejores deseos. Las encantadoras pajesitas añadieron un toque especial y solemne a la ceremonia.

Una cena-baile enmarcó los emotivos momentos que fabricaron una inolvidable velada donde la bella quinceañera seguramente grabó bellos recuerdos en su ser.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados