Leslye de los Santos y Kristoff Espinoza celebran su boda en Monclova

En un ambiente lleno de amor y solemnidad, Leslye de los Santos del Bosque y Kristoff Espinoza Buentello, en el altar y ante Dios, expresaron su consentimiento de unir sus vidas en matrimonio, en una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia de La Salle. Estuvieron acompañados por familiares y amistades cercanas.

Tras la misa, los recién casados ofrecieron una elegante recepción en un distinguido salón de la localidad, donde se vivieron gratos momentos de alegría, felicitaciones y buenos deseos para la nueva etapa que inician juntos como esposos.

Acompañando a la novia estuvieron sus orgullosos padres, Clara del Bosque y Juan René de los Santos, así como su hermano Héctor Iván, quienes compartieron la emoción de este importante acontecimiento. Por parte del novio, estuvieron presentes sus padres Claudia Buentello y Rogelio Espinoza, además de su hermano Sayeg y su cuñada Mariela. La celebración contó también con la distinguida presencia de las familias Gaona Buentello y Guerrero del Bosque, quienes se sumaron a los festejos y colmaron de muestras de cariño a los recién casados.

El festejo transcurrió en una velada llena de cariño, felicidad y divertidos momentos que sin duda quedarán en la memoria de Leslye y Kristoff, marcando el inicio de una nueva historia compartida basada en el amor, el respeto y la unión familiar.