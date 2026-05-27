Saary Reyes y Edith Reyes Comparten intensa celebración

Con energía y entusiasmo se llevó a cabo una doble celebración en el marco del cuarto aniversario del jumping de Figure Fitness Monclova, reuniendo a destacadas instructoras, alumnas y amantes del fitness para compartir una jornada llena de actividad física, convivencia y momentos memorables.

El evento, dirigido por la coach Saary Reyes, también sirvió para rendir homenaje a los 25 años de trayectoria profesional de Edith Reyes como instructora certificada fitness, destacando su preparación y experiencia en disciplinas como step, zumba, spinning, jump, entre otras.

Para sumarse a esta significativa ocasión participaron reconocidas coaches de distintos clubes y academias, entre ellas Paloma Lucio, representante de Jumping Love; Danna López y Yuvisela Durán, de Active Jump; Karen Mireles, de Jumping Time; Claudia Gaytán, del gym Lady Jump; Blanca González, de Strong Body Jump; Roxette y Sally, representando a Jumping Twis; Bety de los Santos, de Jumping Fitness Betty; Lizzy Lugo y Vero Vázquez, de Jumping Fit Lizzy Lugo, así como Lessli Benítez, de Figure Fitness Monclova. De igual manera, se contó con la participación especial de Diana Montoya, de Zumba Dance, quien puso gran entusiasmo en las actividades.

Durante el festejo, las asistentes participaron en diversas rutinas de ejercicio, disfrutaron de una merienda y compartieron risas, anécdotas y momentos especiales que fortalecieron los lazos de amistad y compañerismo entre las presentes.

Para cerrar con broche de oro, el mariachi Sol ambientó el lugar con su música, logrando que las asistentes disfrutaran de un ambiente festivo y lleno de alegría, haciendo de esta doble celebración una experiencia inolvidable.