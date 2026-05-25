Nora Franco celebra su cumpleaños número 62 rodeada de amigos y familiares

Rodeada del cariño de familiares y amistades, Nora Alicia Franco González celebró con alegría la llegada de sus 62 años de vida en una agradable convivencia, donde las muestras de afecto y los buenos deseos no se hicieron esperar durante la especial ocasión.

La festejada compartió gratos momentos junto a su hermana, Irma Noelia, así como con un grupo de amigas que se dieron cita para acompañarla y hacer de la celebración una fecha memorable. Entre las asistentes estuvieron Magdalena Valdez, Gloria Peña, Petrita, Dalia, Yolanda, Lety y Alma Lucila, quienes le expresaron sus felicitaciones y le desearon salud y felicidad.

Asimismo, Lupita, Rosy, Conchis, Marina, Elva, Adriana y Alicia se sumaron a la convivencia, disfrutando de una amena reunión llena de charlas, recuerdos y muestras de amistad que dieron un toque especial al festejo.

Entre felicitaciones, sonrisas y un ambiente de armonía, Nora Alicia agradeció las atenciones recibidas, disfrutando plenamente de una celebración que quedará en su memoria como un día lleno de afecto y buenos momentos.