Docentes de la Escuela Primaria Colonia Obrera celebran su labor educativa

En un ambiente de alegría, compañerismo y sorpresas, docentes de la Escuela Primaria Colonia Obrera protagonizaron una especial reunión de revelación de grados organizada en el marco del Día del Maestro, donde además de celebrar su importante labor educativa, conocieron los grupos y grados que tendrán a su cargo durante el próximo ciclo escolar 2026-2027.

El convivio fue organizado por la directora María Elisa Ibarra y la subdirectora Diana Ludivina Borjas, quienes prepararon una velada especial para consentir al personal docente y reconocer el esfuerzo, compromiso y dedicación que día con día reflejan dentro de las aulas, fortaleciendo la formación académica de sus estudiantes.

Revelación de grados y jerseys personalizados

Uno de los momentos más emotivos y divertidos de la reunión fue la dinámica de revelación de grados, en la que cada maestro recibió una caja sorpresa con un bonito jersey color azul personalizado con su nombre, el de la institución educativa y el grado escolar que les corresponderá impartir el siguiente ciclo escolar. Entre risas, emoción y curiosidad, cada docente descubrió su asignación al mostrar orgullosamente su jersey frente a sus colegas.

La reunión se llevó a cabo en un salón de eventos sociales, donde los asistentes disfrutaron de una rica cena, antojitos y bebidas, detalles que hicieron aún más agradable la convivencia y reforzaron los lazos de amistad y compañerismo entre el equipo docente.

Compromiso educativo de la Escuela Primaria Colonia Obrera

Cabe destacar que la Escuela Primaria Colonia Obrera ha destacado por el excelente trabajo académico que realiza, reflejado en importantes resultados en concursos de matemáticas, lectoescritura y actividades artísticas, además del compromiso constante de sus maestros, quienes han logrado posicionar a la institución entre las mejores a nivel local, regional y estatal.

Gracias a este esfuerzo colectivo, la escuela pública se mantiene como una de las pocas instituciones certificadas con un destacado posicionamiento dentro del ranking educativo, compitiendo con altos estándares tanto entre escuelas públicas como privadas.

Durante el festejo fueron homenajeados los maestros Yesenia Ríos, Oralia Peña, Yazmín Castro, Cinthia Morales, Isabel Arellano, Francisco De la Cruz, Claudia Orozco, Adrián Serrato, Roxana Méndez, Natalia Pérez, Claudia Lugo, Pedro Briones, Teachers: Janeth Medina y Azucena Ramírez; psicóloga Iskra Villarreal; apoyo pedagógico; Leslie Villasana; administrativo: Gabriela Garay y apoyo manuela; María Fernanda Carrillo, todos ellos compartieron una noche llena de sorpresas, reconocimiento y entusiasmo por los nuevos retos académicos que están por comenzar.