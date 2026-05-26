Karla Lucía Piña celebra su cumpleaños en Monclova con temática K-pop

Celebró Karla Lucía Piña su octavo cumpleaños rodeada del cariño de su familia y de gratos momentos, convirtiéndose en la protagonista de un festejo lleno de alegría, sorpresas y buenos deseos de parte de sus seres queridos, enmarcado en una divertida temática de Guerreras K-pop, que dio un toque especial y colorido a la celebración.

Sus papás, Laura Sepúlveda y Luis Enrique Piña, estuvieron atentos a cada detalle del convivio para consentir a la festejada, cuidando la ambientación inspirada en Guerreras K-pop y procurando que Karla Lucía disfrutara de una jornada inolvidable junto a sus hermanos, Ixchel y Luis, así como de familiares que se reunieron para acompañarla en esta significativa fecha.

Durante la celebración, familiares y seres queridos compartieron momentos de alegría con la festejada, quien disfrutó de dinámicas y convivencias en un ambiente festivo; además, uno de los momentos más esperados fue la tradicional ruptura de la piñata, entre risas y entusiasmo, para después reunirse alrededor del pastel y entonarle Las Mañanitas en honor a la cumpleañera.

Los abuelos maternos, Agustín Sepúlveda y Laura González, así como los abuelos paternos, Héctor Piña y Maricela Cervantes, se sumaron a las felicitaciones y muestras de cariño para Karla Lucía, deseándole lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

También compartieron la alegría del cumpleaños sus tíos Andrea y Daniel, además de Diana y Manrique, quienes acudieron junto a la bebé Isabela; de igual manera, sus primos Héctor, Denisse, Yaneli y Dariel convivieron con la festejada y disfrutaron de una agradable celebración familiar, en la que no faltaron abrazos, regalos y momentos inolvidables.