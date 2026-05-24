Sofía Rangel celebra su décimo cumpleaños rodeada de amor familiar

Entre juegos, sonrisas y muestras de cariño, la pequeña Sofía Rangel Sánchez celebró su décimo cumpleaños rodeada del amor de su familia y amistades, quienes se reunieron para acompañarla en una fecha tan especial y compartir con ella momentos llenos de alegría.

La organización de esta especial celebración estuvo a cargo de sus papás, Vanessa Sánchez y Juan Rangel, quienes procuraron cada detalle para consentir a la festejada. También estuvieron presentes sus hermanos, Wilbert Rangel y Alexis Rangel, acompañándola con cariño en tan importante ocasión.

La pequeña Sofía Rangel disfrutó de una celebración especial con su familia y amigos.

Durante el festejo, Sofía disfrutó de una divertida convivencia junto a sus amigos, quienes se sumaron a la celebración para felicitarla y desearle lo mejor.

Sus padres, Vanessa Sánchez y Juan Rangel, organizaron cada detalle para la fiesta.

Entre los familiares que se dieron cita para felicitar a Sofía estuvieron sus tías Mónica Martínez y Mary Sánchez, además de sus primos Eitan y Andrik, quienes convivieron con los asistentes y disfrutaron junto a la cumpleañera de una jornada memorable, llena de felicitaciones, buenos deseos y muestras de afecto.

Familiares y amigos compartieron momentos memorables y buenos deseos con la cumpleañera.