Familia y amigos acompañan a Arlet Rodríguez en su celebración de XV años

La dicha y alegría de llegar a sus añorados XV años fue celebrada por Arlet Rodríguez, quien lució un bonito vestido para esta ocasión tan especial en que su familia y sus amistades le acompañaron y expresaron su cariño y los mejores deseos.

Con gran devoción, Arlet acudió a la iglesia San Antonio de Padua del brazo de sus padres Arnoldo Rodríguez y Claudia Franco para agradecer a Dios por esta nueva etapa de su vida. Se unieron también a esta misa de acción de gracias su hermana Camila, su madrina Claudia Rodríguez y su padrino Roberto, quienes escucharon las emotivas palabras del sacerdote.

Posteriormente, una gran recepción le esperó a la bella quinceañera, quien fue colmada de regalos y abrazos por parte de sus invitados, que compartieron su alegría y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

La música, cena y baile fueron el marco de las risas, gratas sorpresas y conmovedores momentos que matizaron una inolvidable velada que seguramente quedará grabada en la memoria de Arlet y sus queridos invitados.