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Socorro Vázquez celebra su cumpleaños 70 rodeada de su familia

La celebración del cumpleaños 70 de Socorro Vázquez reunió a familiares en un ambiente festivo y elegante.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 30 junio, 2026 - 08:13 p.m.
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  • Socorro Vázquez celebra su cumpleaños 70 rodeada de su familia

    Socorro Vázquez celebró su 70 aniversario de vida.

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    Su hermana Rosario acompañó a su hermana en su festejo.

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    Con su prima Lourdes González.

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    Su sobrino Diego Vázquez estuvo presente para felicitarla.

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    Su sobrina Esmeralda se unió a los buenos deseos para la festejada.

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    Sandra y Silvana convivieron con la familia en el festejo

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    Las nietas Arely Benítez y Natalia Hernández.

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    Cristina acudió para compartir la alegría de su mamá.

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Apreciada, alegre y rodeada del cariño de sus seres queridos, Socorro Vázquez celebró su cumpleaños número 70 durante una reunión familiar realizada en un salón de eventos, preparado especialmente para la ocasión.

La festejada disfrutó de una agradable convivencia en compañía de familiares, quienes se reunieron para compartir este significativo aniversario y expresarle sus mejores deseos.

El lugar lució una decoración con flores en tonos rosas y blancos, creando un ambiente elegante y acogedor. Como parte de la celebración, los asistentes compartieron un rico pastel y diversos momentos de convivencia.

Entre los invitados estuvieron su hermana Rosario Vázquez; su prima Lourdes González; su sobrino Diego Vázquez; su sobrina Esmeralda Vázquez; su cuñada Sandra Alvarado, acompañada de su sobrina Silvana; sus nietas Arely Benítez y Natalia Hernández; así como su hija Cristina Benítez, quienes hicieron de la fecha una ocasión inolvidable para la homenajeada.

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