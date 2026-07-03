Angélica María celebra su cumpleaños con fiesta vaquera en familia

Muy alegre y con una sonrisa dibujada en su rostro, y siempre rodeada del cariño de sus seres queridos, Angélica María celebró un año más de vida con una amena fiesta inspirada en el estilo vaquero, en la que familiares y amigos se sumaron al festejo luciendo atuendos acordes con la temática.

La celebración tuvo lugar en un salón de eventos, donde la homenajeada recibió múltiples felicitaciones y disfrutó de una tarde llena de convivencia, sonrisas y buenos deseos.

A su lado estuvo su esposo, Noé Alexander Flores, así como sus hijos, Axel Ander y María Fernanda, quienes compartieron con ella este significativo momento.

Entre los invitados también se encontraban sus hermanas, Beatriz Cruz Sánchez y Gabriela Cruz; su hermano, Carlos Alberto, acompañado por su esposa, Yamile Méndez; además de sus compadres, Sandra Garanzuay y Edgar Flores.

La reunión transcurrió en un ambiente de cordialidad y alegría, donde familiares y amistades disfrutaron de la celebración y expresaron sus mejores deseos para que Angélica María continúe cosechando salud, bienestar y nuevos momentos de felicidad.