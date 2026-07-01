Julieta Villarreal celebra su baby shower en Monclova

Con emoción, ilusión y rodeada del cariño de sus familiares, Julieta Villarreal fue consentida con un baby shower, esperando la próxima llegada de Loreta, su primera hija, cuyo nacimiento está previsto para los primeros días de julio.

La futura mamá compartió este significativo momento junto a su esposo, Raúl Ortiz, quien la acompañó durante la celebración en la que familiares y amistades le expresaron sus mejores deseos para la nueva etapa que está por comenzar.

Durante la convivencia estuvieron presentes María de la Luz Pizarro, suegra de la festejada; Johana Yahaira Villarreal, su mamá; Abril Villarreal, su tía; además de sus tías y demás integrantes de la familia, quienes disfrutaron de una amena reunión organizada en honor de la futura mamá.

También participaron Diana Patricia Tenorio, abuelita de Julieta, así como Raúl Ortiz, hijo de la familia, quienes compartieron la alegría por la próxima llegada de la pequeña Loreta.

La cita fue en un salón de eventos donde el afecto y convivencia reinó entre los asistentes quienes felicitaron a Julieta y le desearon bienestar para ella y su bebé, cuya llegada será uno de los acontecimientos más esperados por la familia durante los primeros días de julio.